500 Gäste kommen täglich zur Vesperkirche

Die Vesperkirche zieht Halbzeitbilanz: 7500 Gäste haben die Benefizaktion für Bedürftige seit dem 6. Januar besucht. Im Schnitt kamen mehr als 500 Menschen täglich. Die Zahlen seien vergleichbar mit denen aus dem vergangenen Jahr, teilt die Diakonie in einer Pressemeldung mit. 2018 lag der Schnitt bei 520 Gästen täglich. Für Pfarrerin Ilka Sobottke ist dieses Jahr besonders auffällig, dass neben jungen Menschen vor allem Rentner, deren Einkommen nicht ausreiche, den Weg in die Vesperkirche fänden. Ebenfalls häufiger zu sehen seien Menschen, die oft mit mehreren Minjobs versuchten, über die Runden zu kommen, heißt es in der Mitteilung weiter. „Zwischen ihren Gelegenheitsjobs, meist im Niedriglohnbereich, kommen sie dann in die Kirche, um Mittag zu essen – wenn es die Zeit zulässt“, sagt Sobottke.

Die angebotene medizinische Versorgung sei bislang auch 2019 gut angenommen worden. Zu diesem Service gehören regelmäßige Wundbehandlungen, Blutdruck messen und auch Blutzuckertests, so die Diakonie. „Oftmals ist die Hemmschwelle zu groß, um zum Arzt zu gehen“, erzählt ein Kollege der Johanniter. „Gerade bei schlecht verheilten Wunden schämen sich die Menschen.“ Der lange Zeitraum ermögliche den Ärzten und Pflegern, die Behandelten im Auge zu halten und gegenseitiges Vertrauen aufzubauen. Auch für Ralph Hartmann, Dekan der Evangelischen Kirche, ist das ehrenamtliche Engagement der Mediziner wichtig: „ Besonders beeindruckend finde ich das Vertrauen, das von Tag zu Tag zwischen Gästen und Ehrenamtlichen wächst.“

Das Spendenaufkommen bleibe weiter stabil, schreibt die Diakonie: Abgesehen von Geldspenden gab es auch mehrere Sachspenden von Unternehmen der Region – darunter zum dritten Mal die Benefizaktion „Von mir. Für dich. Fünf Euro spenden. Fünf Euro kommen an!“ von zwei Filialen der CAP-Kette. Kunden kauften im Dezember für je fünf Euro insgesamt 100 Tüten mit jeweils acht Drogerieartikeln, die jetzt an die Gäste der Vesperkirche gingen. „Ob Zahnpasta, Taschentücher und auch Haarshampoo – für unsere Gäste ist das eine wichtige Aktion für ein Stückchen mehr Lebensqualität. Das wird große Freude auslösen“, erzählt Pfarrerin Anne Ressel. Die Vesperkirche findet noch bis zum 3. Februar statt. Es gibt jeden Tag von 11 bis 14 Uhr warmes Essen und Sozialberatungen.

