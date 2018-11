500 neue Jungmeister geehrt

Genau 496 junge Handwerker haben in 16 Berufen die Meisterprüfung erfolgreich abgeschlossen. Ihre Urkunden erhielten sie bei der traditionellen Feier der Handwerkskammer mit mehr als 1800 Besuchern im Rosengarten.

Einer, der stolz ist auf die erfolgreichen Absolventen, ist Handwerkskammer-Präsident Alois Jöst. Er gratulierte den frischgebackenen Meistern. Mit dieser „fantastischen Leistung“ hätten sie den Grundstein gelegt, mit dem sie im Beruf nun alles erreichen könnten. Außerdem ehrten Präsident Jöst und seine Vizepräsidenten, Klaus Hofmann und Martin Sättele, 16 Absolventen für herausragende Leistungen, darunter auch Judit Kastl, Konditormeisterin aus Mannheim.

Im Interview mit Moderator Holger Wienpahl wies Alois Jöst auf die Zukunftsperspektiven des Handwerks hin. Die Digitalisierung sei für die Handwerksbetriebe Chance und Herausforderung zugleich. Das beim Baden-Württembergischen Handwerkstag im Februar 2016 gemeinsam mit dem Finanz- und Wirtschaftsministerium initiierte Strategieprojekt „Dialog und Perspektive Handwerk 2025“ biete den Betrieben viel Unterstützung bei der Verbesserung der Struktur und von Prozessen.

„Unter den Meistern herrscht Vollbeschäftigung – ein Wert, den akademisch Qualifizierte selten erreichen“, berichtete Jöst. Er ermutigte die Jungmeister zur „Übernahme meisterlicher Verantwortung, sowohl im beruflichen als auch privaten Bereich“. Denn, so Jöst, Verantwortung am Arbeitsplatz gehöre genauso dazu wie für die Auszubildenden, Beschäftigten und deren Familien. „Wir sind eine große Handwerksfamilie“, meinte er. Die Stimmung war im gut gefüllten Mozart-Saal bestens. Viele Eltern und Freunde freuten sich über die Erhebung der Absolventen in den Meisterstand. Als Ehrengäste konnte die Handwerkskammer unter anderem den Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch begrüßen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.11.2018