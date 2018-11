500 Zirkustickets für Senioren

Der Circus Cristallo spendet 500 Eintrittskarten für seine zweistündige „Magisch funkelnde Weihnachtsshow“ an die Mannheimer Seniorentreffs. Sie werden an Frauen und Männer verteilt, die eine geringe Rente haben oder sich ehrenamtlich engagieren. Bei gebrechlichen Senioren hat auch eine Begleitperson freien Eintritt zu der Aufführung, erklärte Zirkusdirektor Armando Frank gegenüber dem „MM“. Der Zirkus, der seinen Sitz in Worms hat, präsentiert sein Programm vom 21. Dezember bis 6. Januar täglich auf dem Neuen Messplatz: Akrobatik, Stunts, Clowns und mehr. RoS

