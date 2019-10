50.000 Euro teure Harley gestohlen

Es dürfte eine Maschine sein, wie sie die Herzen aller Motorradfans höher schlagen lässt: eine Harley Davidson vom Typ Road Glide Special, deren Wert laut Polizei ungefähr bei 50 000 Euro liegt. Umso betrübter muss der eigentlich stolze Besitzer sein. Laut Polizeibericht vom Montag wurde das Motorrad in der Neckarstadt gestohlen. Die Tat soll sich irgendwann zwischen Freitag, 20.45 Uhr, und Samstag, 18 Uhr, ereignet haben. Die grün-blaue Harley war in der Industriestraße abgestellt, sie trug das amtliche Kennzeichen HP-SF 22. Wer den Diebstahl beobachtet, zur fraglichen Zeit in der Neckarstadt etwas Verdächtiges bemerkt hat oder etwas zum Verbleib des Motorrads sagen kann, soll sich beim Kriminaldauerdienst melden. Die Telefonnummer ist 0621/174 44 44.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.10.2019