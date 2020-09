52-Jährigen bewusstlos geschlagen

Ein 15-Jähriger soll im Hauptbahnhof mehrere Menschen attackiert, einen 52-Jährigen sogar bewusstlos geschlagen und auch bei seiner Festnahme heftigen Widerstand geleistet haben. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, ereignete sich dies am Samstagabend. Der Jugendliche sei gegen 21.15 Uhr im Bereich der Lindenhofunterführung auf eine Reisegruppe zugegangen. Ein bislang unbekannter Begleiter habe ihn noch zurückzuhalten versucht. Doch der 15-Jährige habe sich losgerissen und den 52-Jährigen so massiv attackiert, dass der bewusstlos zu Boden ging. Weitere Angriffe hätten umstehende Reisende verhindert, darauf sei der Jugendliche mit seinem Begleiter aus dem Bahnhof geflüchtet. Als Polizisten ihn nach kurzer Fahndung fanden und festnehmen wollten, habe er sie mit Schlägen und Tritten angegriffen. Ein Beamter sei leicht verletzt worden, aber dienstfähig geblieben.

Dagegen musste der 52-Jährige den Angaben zufolge in ein Krankenhaus gebracht und dort medizinisch versorgt werden. Bei dem Jugendlichen ergab unterdessen ein Alkoholtest einen Wert von einem Promille, woraufhin ein Polizeiarzt eine Blutprobe nahm. Später wurde der 15-Jährige einem Erziehungsberechtigten übergeben. Eine Auswertung der Videoüberwachung am Hauptbahnhof ergab Hinweise auf weitere Körperverletzungen an bislang Unbekannten. Geschädigte und Zeugen sollen sich unter 0721/12 01 60 melden.

