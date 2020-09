52-Jähriger nach Angriff im Mannheimer Hauptbahnhof bewusstlos

Mannheim.Ein 15-Jähriger hat im Bereich der Lindenhofunterführung im Mannheimer Hauptbahnhof eine Reisegruppe angegriffen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, versuchte sein Begleiter, den 15-Jährigen am Samstag gegen 21.15 Uhr noch zurück zu halten. Der Jugendliche konnte sich jedoch befreien und ging auf einen 52-Jährigen los. Umstehende Reisende gingen zwar dazwischen, doch der 52-jährige Geschädigte lag zu diesem Zeitpunkt schon bewusstlos auf dem Boden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 15-Jährige sowie sein Begleiter flüchteten aus dem Bahnhof.

Polizei nimmt 15-Jährigen wenig später fest

Der Jugendliche konnte wenig später festgenommen werden. Hierbei leistete er Widerstad und schlug und trat die Polizisten. Einer der Beamten wurde dabei leicht verletzt. Auf der Dienststelle ergab ein Atemalkoholtest bei dem 15-Jährigen einen Wert von ein Promille. Zudem wurde dem Tatverdächtigen eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss wurde er einem Erziehungsberechtigten übergeben. Er muss sich nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, tätlichem Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten. Sein Begleiter wird derzeit ermittelt. Auch die Videoüberwachung am Hauptbahnhof Mannheim wird aktuell ausgewertet. Hierbei ergaben sich Hinweise, dass es bereits im Vorfeld zu Körperverletzungen gekommen war. Geschädigte sowie Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721/12-01 60 zu melden.

