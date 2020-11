55 Neuinfektionen - Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle erhöht sich auf 4224

Mannheim.Dem Gesundheitsamt wurden bis Sonntagnachmittag 16 Uhr, 55 weitere nachgewiesene Coronavirus-Infektionen gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich damit auf insgesamt 4224.

Die Mehrzahl der positiven Fälle stamme von Infektionen im direkten Kontakt, also engen Kontaktpersonen von bereits positiv gemeldeten Fällen, die sich auch schon in Quarantäne befinden. Dabei seien in den letzten Tagen zunehmend auch Cluster (Anhäufung von Fällen in bestimmten Gruppen zum Beispiel Betrieb, Familien und Heime) zu beobachten.

Die weit überwiegende Zahl aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten zeige nur milde Krankheitsanzeichen und könne in häuslicher Quarantäne verbleiben, meldete die Stadtverwaltung. Bislang sind in Mannheim 2640 Personen genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1546 akute Fälle.

Als derzeit wichtigster Maßstab für die Ausbreitung des Coronavirus gilt die Sieben-Tage-Inzidenz. Das ist die Summe der Neuinfizierten in den zurückliegenden sieben Tagen umgerechnet auf 100 000 Einwohner.

Diese 7-Tage-Inzidenz liegt – bezogen auf die von der Stadt täglich veröffentlichten Zahlen – tagesaktuell bei 217.

