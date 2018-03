5500 Jahre alter Fund: Mitarbeiterin entdeckt museumsreife Spende

Anzeige

Mannheim.Jeden Tag werden im Oxfam Shop in der Mannheimer Kunststraße gut erhaltene Kleider, Haushaltswaren und Bücher für den guten Zweck gespendet. Und manchmal verbergen sich kleine Sensationen zwischen den abgegebenen Gegenständen: Zwischen Tellern und Töpfen entdeckte eine ehrenamtliche Mitarbeiterin ein über 5500 Jahre altes ägyptisches Vorratsgefäß, das nun in der altägyptischen Sammlung der Reiss-Engelhorn-Museen (REM) ausgestellt wird. Das teilten sowohl Oxfam als auch die REM am Dienstag in Pressemitteilungen mit.

Inka Dreyer, die sich seit fast einem Jahr ehrenamtlich im Oxfam Shop engagiert, wusste allerdings zunächst nicht, wo sie das 21 Zentimeter hohe Tongefäß einordnen sollte und ging davon aus, eine gewöhnliche Vase in den Händen zu halten: „Ich bin ja keine Archäologin“. Doch bei genauerem Hinsehen entdeckte sie ein Zertifikat im Inneren des Gefäßes, das bestätigte, um was für einen seltenen Fund es sich handelt.

Da solche Objekte durch das Kulturgutschutzgesetz vom Verkauf ausgenommen sind - und das Tongefäß anonym gespendet wurde, stand schnell fest, dass es als Geschenk an die Reiss-Engelhorn-Museen gehen sollte, so die REM.