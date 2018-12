56-Jähriger belästigt Frau in Sauna

Ein 56-Jähriger hat sich in der Sauna des Schwimmbades in Neckarau gegenüber einer 28-Jährigen in unsittlicher Weise gezeigt. Wie die Polizei gestern meldete, befand sich die Frau am Sonntagnachmittag kurz nach 16 Uhr in der Außensauna des Bades in der Maguerrestraße, als sie einen Mann bemerkte, der scheinbar masturbierte. Sie verließ daraufhin die Sauna und verständigte den Bademeister. Der rief umgehend die Polizei und hielt den 56-Jährigen bis zu deren Eintreffen fest.

Unter anderem musste der Mann eine DNA-Probe abgeben. Nach ersten Ermittlungen wurde bekannt, dass es in der Vergangenheit bereits zu ähnlichen Vorfällen mit dem 56-Jährigen gekommen war. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlungen ermittelt. Deswegen sucht die Kriminalpolizei nach weiteren Geschädigten, denen sich der Mann in der Vergangenheit in ähnlicher Weise präsentiert hat: 0621/17 44 44 4. pol/lok

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.12.2018