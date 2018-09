6. Die GBG baut das große E

Hochpunkte, so nennen die Stadtplaner die auf Franklin geplanten vier Hochhäuser. Sie sollen optisch miteinander in Verbindung stehen. Denn die Gebäude bilden jeweils einen Buchstaben: „H“, „O“, „M“ und „E“. Aus der richtigen Perspektive gesehen, bildet das das englische Wort Home, was so viel wie Zuhause bedeutet. „Lesbare Architektur“ soll das sein, sagt die MWSP. „Home“ soll auch den Bezug

...