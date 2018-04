600 Euro Spende an die Vesperkirche

Anzeige

Jede Spende für die Vesperkirche zählt – und ohne die vielen Unterstützer wäre die alljährliche sozialpolitische Aktion der Evangelischen Kirche Mannheim mit ihrem Diakonischen Werk nicht möglich.

Reinhard Stopp sieht das genauso. Er ist bereits seit Bestehen der Vesperkirche über die Ehrenamtliche Inge Schmidt mit der Aktion vertraut und bekannt. Auf die Idee folgte die Tat: Nach über 45 Jahren Dienstzeit beim „Mannheimer Morgen“ verabschiedet sich Stopp in diesem Jahr in den Ruhestand. Die Kollegen sammelten Geld für die Mannheimer Vesperkirche – auf Wunsch von Stopp. „Eine Herzensangelegenheit, die mir direkt in den Sinn kam. Als langjähriger ,Bekannter’ der Vesperkirche ist es mir ein starkes Anliegen, dieses soziale Projekt, welches in meiner Region agiert, zu unterstützen“, wie Reinhard Stopp bei der Spendenübergabe an Dekan Ralph Hartmann betont. red