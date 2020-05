61-Jährige im Quadrat G 7 überfallen

Eine 61-jährige Zeitungsausträgerin ist am frühen Dienstagmorgen in der Mannheimer Innenstadt Opfer eines Überfalls geworden. Nach Angaben der Polizei war die Frau gegen fünf Uhr im Quadrat G 7 unterwegs und trug Zeitungen aus. Plötzlich lief ein unbekannter Mann auf sie zu und forderte sie unter Gewaltandrohung auf, Bargeld herauszugeben. Die 61-Jährige stieß den Unbekannten von sich weg, woraufhin dieser begann, mit den Fäusten auf sie einzuschlagen. Auch als diese am Boden lag, schlug er weiter auf sie ein. Erst als sich ein Fahrzeug dem Tatort näherte, ließ der Unbekannte von seinem Opfer ab und flüchtete ohne Beute.

