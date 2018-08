61-Jähriger von Tieflader überrollt

Anzeige

Auf dem Gelände einer Baustofffirma in Sandhofen ist am Freitagmorgen gegen 8.25 Uhr ein 61-jähriger Arbeiter von einem Tieflader überrollt worden. Der Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er wenig später im Krankenhaus starb. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 64-jähriger Fahrer eines Sattelschleppers beim Rangieren auf dem Betriebsgelände offenbar nicht bemerkt, dass sich der 61-jährige Firmen-Mitarbeiter im Fahrweg des Lastwagens befand. Der Mann wurde in der Folge von dem unbeladenen Auflieger erfasst und geriet dabei unter die Räder des Tiefladers. Rettungskräfte brachten den Schwerstverletzten noch ins Krankenhaus, wo ihm die Ärzte aber nicht mehr helfen konnten. Verkehrspolizei, Gewerbeaufsichtsamt und ein Sachverständiger ermitteln nun. pol/lang