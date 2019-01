62-Jähriger seit drei Tagen vermisst

Der 62-jährige Gerard S. wird vermisst. Nach derzeitigen Erkenntnissen verließ der Mann am Dienstagabend gegen 18 Uhr das Wohnheim der Arbeiterwohlfahrt in F 7 in der Innenstadt, teilte die Polizei gestern mit. Es sei nicht ausgeschlossen, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Gerhard S. wird als 1,70 Meter groß, sehr dünn, mit mittellangen Haaren und Oberlippenbart beschrieben. Über seine Bekleidung ist nichts bekannt, er soll jedoch mit einem Rollator unterwegs sein. Wo er hingegangen sein könnte, ist unbekannt, so die Polizei. Das Kriminalkommissariat hat die Suche nach dem Vermissten aufgenommen. Zeugen werden gesucht: 0621/174-44 44. pol/lok (Bild: Polizei)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.01.2019