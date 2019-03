6,2 Millionen Euro aus dem Städtebau-Topf

Das Geld fließt auf das Spinelli-Gelände, in die Neckarstadt-West und nach Käfertal: Mannheim bekommt mehr als sechs Millionen Euro aus dem Städtebau-Förderungstopf des baden-württembergischen Wirtschaftsministeriums. Das teilte die Behörde mit. Das Ministerium unterstützt die Kommunen mit insgesamt knapp 258 Millionen Euro, rund 100 Millionen Euro davon kommen vom Bund. Berücksichtigt werden rund 380 Projekte im Land.

Von der Fördersumme für Mannheim sollen 4,4 Millionen Euro die Umgestaltung des Spinelli-Geländes unterstützen – dort entsteht als Teil der Bundesgartenschau ein Grünzug sowie zudem ein neues Wohngebiet im Bereich von Käfertal-Süd. Geplant sind dort rund 2000 Wohnungen in Ein- und Mehrfamilienhäusern (wir berichteten).

1,2 Millionen Euro gibt das Land für die Aufwertung der Neckarstadt-West – hier geht es unter anderem um die geplante Neugestaltung des Neckarufers. Einen weiteren Zuschuss von 600 000 Euro bekommt die laufende Sanierung des Ortskerns von Käfertal – hier werden unter anderem Straßen erneuert, und der Stempelpark wird umgestaltet. Die Zuschüsse seien dafür gedacht, „die Wohn- und Aufenthaltsqualität in Ortskernen zu verbessern, Quartiere aufzuwerten, Brachflächen neu zu nutzen und dringend benötigten Wohnraum zu schaffen und zu erhalten“, so Wissenschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU).

Mannheims Baubürgermeister Lothar Quast (SPD) bedankte sich für die Unterstützung. Damit könnten auf Spinelli „die Voraussetzungen für die Entwicklung eines neuen Wohnquartiers“ sowie „vor allem für die Realisierung des Grünzugs Nordost“ geschaffen werden.

Auch die Mannheimer Landtagsabgeordnete freuen sich. Mit dem Geld würden auf Spinelli „dringend benötigte neue Wohnungen geschaffen, aber auch Grünflächen gestaltet, die gerade für das Leben in der Stadt ein bedeutender Faktor sind“, so Elke Zimmer (Grüne). Boris Weirauch und Stefan Fulst-Blei (beide SPD) begrüßen die Unterstützung des Landes für die „großen Aufgaben“ auf Spinelli. Aber auch die „erhebliche Summe“, die in die Neckarstadt-West fließe. Dieses Geld sei „für den Aufwertungsprozess sehr wichtig“. imo

