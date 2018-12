63-jähriger Radler schwer verletzt

Ein Fahrradfahrer ist von einem Auto erfasst, zu Boden geschleudert und dabei schwer verletzt worden. Der 63-Jährige wollte am Mittwochnachmittag die Neustadter Straße in Käfertal-Süd überqueren. Er fuhr zwischen verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugen durch und wurde dann mitten auf der Straße vom Ford eines 55-Jährigen erfasst, der in Richtung Feudenheim unterwegs war. Das teilte die Polizei gestern mit. Der Radler stürzte zu Boden und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden am Rad und dem Ford von zusammen rund 1000 Euro. bro/pol

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.12.2018