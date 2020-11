63-Jähriger stürzt bei Arbeiten von der Neckarvorlandbrücke

Mannheim.Ein 63-jähriger Arbeiter ist am Dienstagmittag von der Neckarvorlandbrücke in Mannheim gestürzt. Nach Angaben der Polizei fiel der Mann beim Abdichten des Brückenfundaments rückwärts von der Brücke auf ein darunterliegendes Baugerüst und war zunächst bewusstlos. Beim Eintreffen der Polizei und Rettungskräfte sei der 63-Jährige bereits wieder ansprechbar gewesen. Er wurde mit Verdacht auf Kopf- und Wirbelsäulenverletzungen in eine örtliche Klinik verbracht.

