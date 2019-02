6,4 Millionen Euro für MVV-Pilotanlage

Mit 6,4 Millionen Euro fördert Baden-Württembergs Umweltministerium den Bau einer Pilotanlage, mit der Phosphor aus Klärschlamm zurückgewonnen werden kann. Bereits im Januar hat das Ministerium den Zuschuss gewährt, hieß es gestern aus Stuttgart. Laut öffentlicher Ausschreibung plant die MVV den Bau der Anlage am Standort des Heizkraftwerks auf der Friesenheimer Insel. Im Jahr 2021 soll sie laut Umweltministerium in Betrieb gehen. Der Neubau trage in Zukunft dazu bei, „Klärschlamm im Land sicher zu entsorgen“, sagte Umweltminister Franz Untersteller gestern. Insgesamt wurden zwischen 2014 und 2020 vier solcher Anlagen im Land mit über 11,4 Millionen Euro gefördert. red/lok

