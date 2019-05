65-Jähriger bedroht Frauen mit Messer

Ein 65-Jähriger hat in der Neckarstadt seine Lebensgefährtin, deren Tochter sowie Beamte der Polizei mit einem Messer bedroht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war es vermutlich aufgrund von Trennungsabsichten am Samstag gegen 20 Uhr zu dem Zwischenfall gekommen. Die verständigten Polizisten versuchten den Mann zu beruhigen. Der forderte die Beamten mehrfach auf, ihn zu erschießen, und warf den flüchtenden Frauen das Messer hinterher. Mit dem Einsatz von Pfefferspray gelang es den Polizisten, den Mann vorläufig festzunehmen. Ihm wurde ein Annäherungsverbot ausgesprochen. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte laufen. pol/mer

