65 Prozent stören sich an Plakaten

Eine ärgerliche „Vermüllung“ des öffentlichen Raums oder in Wahljahren völlig normal – über die vielen Plakate speziell von SPD und CDU gehen die Ansichten auseinander. Werbung für die Kommunalwahl am 26. Mai ist erst ab dem 13. April erlaubt, doch schon jetzt hängen an vielen Stellen große Kandidaten-Fotos (wir berichteten). In einer Online-Umfrage auf morgenweb.de, an der sich bis gestern Abend 287 Leser beteiligten, überwiegt die Ablehnung: 65 Prozent stören sich an den Plakaten, 35 Prozent haben damit kein Problem. Hier einige Meinungen (teilweise unter Pseudonym):

Ursel R.: Die Plakate verschandeln die Stadt. Und kleinere Parteien werden benachteiligt, weil sie weniger Geld haben. Die Parteien, die sich an die Frist halten, müssen mit schlechteren Plätzen vorliebnehmen.

Stephan Klöckner: Plakate hängen häufig noch lange nach den Veranstaltungen und müllen somit unsere Stadt zu.

Oldie: Viele Plakate hängen so bescheuert, dass Autofahrern die Sicht versperrt wird. Und einige hängen so niedrig, dass Fußgänger auf schmalen Wegen behindern werden.

Thomas Meier: Plakate gehören zur Politik.

KlimaDoc: Mich stören sie nicht, weil mich Wahlplakate grundsätzlich nicht interessieren. Ich wähle doch keine Person oder Partei, weil irgendwelche Menschen besonders vorteilhaft in Szene gesetzt und mit einem „tollen“ (!?) Slogan versehen auf Plakaten abgebildet sind.

Facebook-Beiträge: Auf der „MM“-Facebookseite wird das Thema ebenfalls kontrovers diskutiert. Auch Kommunalpolitiker beteiligen sich daran. So schreibt CDU-Stadtrat Thomas Hornung: „Ganz ehrlich: Schön ist das alles nicht wirklich.“ Aber wenn so viele andere Kandidaten schon plakatierten, werde er das jetzt auch machen. „Ernsthaft?“, fragt Oliver Kors. Das sei ja wie bei seinen Söhnen (sechs bis acht Jahre): „Der hat aber zuerst . . .“ sma

