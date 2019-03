650 000 Badewannen täglich

„Für viele Menschen ist Wasser ein Privileg – von sicheren sanitären Anlagen gar nicht zu sprechen.“ Es sind Worte, wie man sie am Weltwassertag oft zu hören bekommt – und denen Sabine Pich an diesem Vormittag in der Mannheimer Innenstadt doch auf ganz eigene Art und Weise Leben einhaucht. Denn die Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit bei der Stadtentwässerung formuliert sie vor Dutzenden von Interessenten keineswegs als Parole – sondern als Hinweis auf das große Privileg, das auch die mehr als 300 000 Einwohner der Quadratestadt genießen. Dass neugierige Bürger am Aktionstag der Vereinten Nationen lokal Einblick erhalten, was in Mannheim mit dem Wasser geschieht, wenn es einmal im Ausguss verschwunden ist: eine einmalige Aktion ungeahnter Faszination.

Pläne von 1890

Am sogenannten „Fremdeinstieg“ im Quadrat F 1 geht es für alle Neugierigen eine enge, eiserne Wendeltreppe drei Meter in die Tiefe – bis Dunkelheit sich auf die backsteinernen Kanalisationsgänge legt. Dass viele der heute 843 Kilometer Kanalsystem noch immer auf die visionären Pläne des Frankfurter Stadtbaurats William H. Lindley von 1890 zurückgehen, hat man da bereits staunend zur Kenntnis genommen. Bis der Besuchergruppe der beißende Geruch der Abwässer ein erstes Mal in die Nase sticht.

Spätestens hier verstehen die jungen Besucher dieses frühen Morgens, wie zwiespältig man das flüssige Element betrachten kann: Die Ressource Wasser – zwischen Lebenstrank und Fäkalgestank. Denn in der Tiefe der Kanalisation fließen sie alle zusammen: Die Abwässer aus Industrie, Gewerbe und vielen tausend Haushalten. Die Hinterlassenschaften aus der Toilette treffen da auf chemische Rückstände, die letzte heiße Dusche auf den Rasierschaum aus dem Waschbecken.

Doch auch Zigarettenkippen und Damenbinden werden sichtbar und bringen Michael Schalk zu deutlichen Worten. Denn auch wenn Schalk seit 28 Jahren bei der Stadtentwässerung hauptberuflich für die Reinhaltung des Kanalsystems zuständig ist, weiß er: „Wer Feuchttücher oder sogar Essensreste im Klo herunterspült, lockt damit nicht nur Ratten an, sondern riskiert im Zweifel auch die Verstopfung kleinerer Kanäle.“ Schon bei täglicher Normalnutzung werden bis zu 100 000 Kubikmeter Abwasser ins Mannheimer Klärwerk gepumpt – das sind 650 000 volle Badewannen, mögliches Hochwasser noch gar nicht mit eingerechnet.

Es sind Fakten, die bei den jungen Zuhörern Spuren hinterlassen. Da mögen sich die Jugendlichen anfänglich erst einmal die Nase zuhalten: Als sie begreifen, dass der flüssige Unrat schon seit 1904 über das Pumpwerk Ochsenpferch auf der Friesenheimer Insel mit Hochleistungsaggregaten von Osten nach Westen und von Süden nach Norden gepumpt wird, um schließlich beim Klärwerk nahe Sandhofen anzukommen, erfüllt sie das ausgeklügelte System sichtlich mit Begeisterung.

Renaturierung im Rhein

Zumal auch einige brennende Fragen endlich geklärt werden können. Geduldig erklärt Stadtentwässerungs-Azubi Markus Liegl, dass das geklärte und abgesiebte Abwasser nicht etwa wieder direkt in das Frischwassersystem gerät, sondern zum Zweck der Renaturierung in den Rhein geleitet wird. Auch dies eine Umweltmaßnahme, die im frühen 20. Jahrhundert auf Initiative des Frankfurters Lindley betrieben wird, um den Neckar zu schonen – und den in Mannheim kräftigen Rhein dennoch nicht zu überfordern

Ganz und gar nicht überfordert zeigten sich auch die Schüler der Humboldt-Werkrealschule, die den informativen Vormittag begeistert verlassen. „Ich hätte nicht gedacht, dass es so spannend sein könnte“, erzählt etwa der 13-jährige Melih, und auch die Lehrerinnen Barbara Gembe und Janina Münzner finden: „Diese Führung war ein Erlebnis, das definitiv hängen bleiben wird.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.03.2019