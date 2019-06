69-jähriger Rentner gibt sich als 23-jähriger Iraker aus

Mannheim.Ein 69-jähriger Deutscher hat sich am Dienstag im Rahmen einer Fahrscheinkontrolle in einem ICE von Karlsruhe nach Mannheim vehement als 23-jähriger Iraker ausgegeben. Wie die Bundespolizei mitteilte, war der Beschuldigte mit dem Zug unterwegs, ohne einen Fahrschein zu besitzen. Als aus diesem Grund das Bahnpersonal seine Daten aufnehmen wollte, zeigte der Rentner den Gabelstaplerschein des Mannes aus dem Irak. Daraufhin wurde die Polizei zum Mannheimer Hauptbahnhof gerufen.

Auch gegenüber den Beamten beharrte der Mann auf seiner Aussage und der Richtigkeit der angegeben Personaldaten. Er wurde zur Identitätsfeststellung auf die Polizeiwache gebracht. Bei der Überprüfung seine Fingerabdrücke stellte sich heraus, dass der 69-jährige Deutsche von den Staatsanwaltschaften Bremen, Bonn und Düsseldorf wegen besonders schweren Fällen des Diebstahls, einfachen Diebstahls und Beförderungserschleichung gesucht wurde. Zudem sollte sein Führerschein in Dortmund eingezogen werden.

Bei einer Personendurchsuchung fand man eine Geldbörse, in der sich weitere Dokumente und persönliche Papiere des 23-jährigen Irakers befanden. Nach ersten Informationen hatte dieser seine Brieftasche am Dienstag in einer Regionalbahn von Emmendingen nach Freiburg verloren. Den 69-Jähigen erwartet nur eine Anzeige wegen Missbrauch von Ausweispapieren, Betrugs, Unterschlagung und Beförderungserschleichung.