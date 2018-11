70 Kurzfilme: neuer Rekord

Zum 14. Mal laden die Veranstalterinnen des Kurzfilmfestivals „Girls Go Movie“ in das CinemaxX ein. Mädchen und junge Frauen haben mit ihren kurzen Clips die Möglichkeit, sich zu aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen zu äußern. Wie Projektleiterin Kathrin Lämmle berichtet, sei das Interesse in diesem Jahr besonders groß. Insgesamt beteiligten sich 187 Filmbegeisterte an 70 Filmeinreichungen. Damit verzeichnet die Veranstaltung einen neuen Rekord.

Seit 100 Jahren dürfen Frauen wählen. Aus diesem Anlass haben die Macher dazu aufgerufen, sich inhaltlich mit diesem Thema zu befassen und sich für den Sonderpreis 2018 „Frauen haben die Wahl?!“, zu qualifizieren.

„Girls Go Movie“ habe sich als außerschulische Jugendbildung und Berufsorientierung in Mannheim etabliert. Die Beiträge der Mädchen und jungen Frauen bereichern die Filmlandschaft durch immer wieder neue, frische Sichtweisen, erklärt Bildungsbürgermeisterin Ulrike Freundlieb. Außerdem sei das Ziel, auch die filmbegeisterten Mädchen und jungen Frauen zu erreichen, die aus ihrem Umfeld heraus nicht die Möglichkeit haben, Unterstützung für ihr privates oder berufliches Interesse am Medium Film zu erhalten. „Denn die Teilnehmerinnen am Festival erhalten gleichzeitig die Möglichkeit, praktische Erfahrungen in der Medien-Produktion sowie Impulse für die anstehende Berufswahl zu sammeln“, fügt die Bürgermeisterin hinzu.

Seit April wurden den Teilnehmerinnen in Filmprojekten grundlegende Kenntnisse für die Umsetzung eines eigenen Films vermittelt und die entsprechende Technik zur Verfügung gestellt.

Bis zum Mitte September hatten sie Gelegenheit, ihren Wettbewerbsbeitrag einzureichen. Los geht es im CinemaxX am Samstag den 17. November um 12 Uhr. Der eintägige Eintritt zum Festival kostet vier Euro, der zweitägige Festivalpass sechs Euro. Der Eintritt zur Preisverleihung ist frei. ys

Info: Weitere Informationen unter girlsgomovie.de

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.11.2018