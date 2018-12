700 000 Euro für die Integration

Der Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel (CDU) freut sich darüber, dass der Bund das Integrationsprojekt „Ankommen in Mannheim“ (Anima) auch für die kommenden zwei Jahre unterstützen will und damit auch eine Förderung durch die Europäische Union (EU) möglich macht. Insgesamt können so mehr als 700 00 Euro nach Mannheim fließen. Der endgültige Förderbescheid des Bundes komme zwar erst Anfang des neuen Jahres, sagte Löbel. Aber Berlin habe bereits angekündigt, dass das Geld bewilligt werde.

„Anima“ ist ein Kooperationsprojekt von Stadt, Caritas, Diakonie und Paritätischem Wohlfahrtsverband mit dem Ziel, Zuwanderer aus Südosteuropa in schwierigen sozialen Lagen zu beraten. Es startete 2016 und wurde zu einem großen Teil von der EU finanziert. Beim Nachfolgeprojekt „Anima II“, das sich zudem um die Eingliederung von Zuwandererkindern in die vorschulischen Bildungs- und Freizeitangebote kümmern soll, läuft die Finanzierung ähnlich. Das Gesamtvolumen beträgt rund 750 000 Euro. 85 Prozent davon trägt die EU, wenn der Bund zehn und die Projektbeteiligten vor Ort fünf Prozent übernehmen. Seinen Anteil habe der Bund jetzt quasi zugesagt, so Löbel. Auch für den Beitrag der Stadt hatte der Hauptausschuss grünes Licht gegeben.

„In Mannheim leben nach offiziellen Angaben schon über 11 000 Rumänen und Bulgaren“, sagt Löbel. Dieser legale Zuzug „stellt uns vor Ort vor große Herausforderungen“. „Anima“ helfe, die Menschen besser zu integrieren. imo

