72-Jährige bestohlen

Nachdem sich in den vergangenen Wochen Taschendiebstähle in Geschäften auf der Vogelstang gehäuft hatten, wurde der Bereich verstärkt überwacht. So waren auch am Donnerstag Beamte in einem Geschäft in der Spreewaldallee unterwegs. Gegen 12.40 Uhr fielen den Polizisten zwei Frauen auf, die dann – während sie beobachtet wurden – aus der Handtasche einer 72-jährigen Frau die Geldbörse sowie Autoschlüssel entwendeten. Das Opfer hatte die Tasche auf den Sitz ihres Rollators abgelegt, während sie sich umschaute. Die verdächtigen Frauen im Alter von 23 und 29 Jahren wurden festgenommen. Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen wurden bei der 23-Jährigen der Geldbeutel und die Schlüssel gefunden. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei macht aufmerksam und warnt: Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen. Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. Deshalb sollten Geld, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen, verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper getragen werden. Hand- und Umhängetaschen möglichst verschlossen auf der Körpervorderseite festhalten. Geldbörsen sollten nicht oben in Einkaufstasche gelegt und Taschen niemals unbeaufsichtigt abgestellt werden. red/abo

