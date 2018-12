72-Jähriger auf Roller verletzt

Leicht verletzt hat sich ein 72-jähriger Roller-Fahrer bei einem Unfall in der Landteilstraße auf dem Lindenhof. Wie die Polizei gestern mitteilte, fuhr am Dienstag kurz nach 13 Uhr ein unbekannter Autofahrer in Höhe des Anwesens Nr. 16 vom Fahrbahnrand in Richtung Südtangente an und achtete nicht auf den Roller-Fahrer. Der Senior wich aus, stieß aber gegen einen geparkten BMW und stürzte auf die Fahrbahn. Der Autofahrer kümmerte sich nicht um den Verletzten und fuhr weiter. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Telefon 0621/83 39 70, in Verbindung zu setzen. bhr/pol

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 06.12.2018