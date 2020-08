74-Jähriger hilft seiner Nachbarin

Ein 74-Jähriger hat am Mittwoch beherzt eingegriffen und den Küchenbrand seiner 82-jährigen Nachbarin bekämpft. Gegen 14 Uhr hatte ein technischer Defekt an der Stromzufuhr zum Kühlschrank das Feuer im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses in der Ludwig-Beck-Straße ausgelöst. Der Nachbar konnte den Brand mit dem Feuerlöscher eindämmen, die Berufsfeuerwehr löschte das Feuer und lüftete Wohnung sowie Treppenhaus. Die Bewohnerin und der Nachbar erlitten leichte Rauchgasvergiftungen, mussten sich aber nicht in ärztliche Behandlung begeben. Der Sachschaden beträgt rund 10 000 Euro. Die 82-Jährige kam bei Angehörigen unter, die anderen Hausbewohner konnten zurückkehren. baum/pol

