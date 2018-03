75 Prozent der Bürger zufrieden

Anzeige

Der große Teil der Mannheimer bewertet die Arbeit der Stadtverwaltung positiv: 75 Prozent der 1052 im Bürgerbarometer Befragten gaben an, „zufrieden“ mit deren Arbeit zu sein. Der „gute Wert“ (Wahlforscher Matthias Jung) ist kein Ausreißer nach oben, sondern Tradition. Auch in den vergangenen „MM“-Umfragen lag er in dieser Größenordnung. Überdurchschnittlich hoch ist die Zufriedenheit bei unter 30-Jährigen (85 Prozent), SPD-Anhängern (84 Prozent) und im Süden der Stadt (83 Prozent). Im Gegensatz dazu sind Über-60-Jährige (72 Prozent), AfD-Wähler (64 Prozent) und die Menschen im Norden Mannheims (72 Prozent) kritischer. stp