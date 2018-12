76-Jähriger tot in Wohnung gefunden

Ein 76-jähriger pflegebedürftiger Mann ist von Nachbarn tot in seiner Wohnung im Stadtteil Seckenheim aufgefunden worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, wurde die tote 66-jährige Ehefrau im Auto des Mannes am Samstagmorgen von einer Fahndungsstreife im Stadtteil Hochstätt entdeckt.

Obduktion soll Hinweise liefern

Als der Mann am frühen Freitagabend gegen 18 Uhr gefunden wurde, war der Aufenthalt seiner Ehefrau zunächst nicht bekannt gewesen. Den Ermittlern zufolge war sie offenbar mit dem Fahrzeug ihres Mannes unterwegs, eine Fahndung nach ihr und dem Wagen verlief jedoch zunächst ohne Ergebnis. Gegen 3 Uhr morgens wurde das Auto schließlich von der Streife entdeckt. Erste Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim ergaben den Verdacht auf ein Tötungsdelikt mit anschließendem Suizid. Bei der toten Frau liegen nach Angaben der Behörden keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor.

Erste kriminaltechnische Untersuchungen in der Wohnung sowie am Fahrzeug wurden nach Angaben der Behörden bereits vorgenommen. Beide Leichen wurden beschlagnahmt und zum Rechtsmedizinischen Institut der Universität Heidelberg gebracht, wo deren Obduktionen Aufschlüsse über die genauen Todesumstände geben sollen. Die Ergebnisse der Untersuchung werden in dieser Woche erwartet. eeb/dls

