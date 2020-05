7er bangt um Zukunft

Auch der 7er Club bleibt von den Auswirkungen des Coronavirus nicht verschont. Der beliebte Rockclub in der Neckarstadt-West muss voraussichtlich alle geplanten Veranstaltungen in den kommenden drei Monaten absagen, wie die Betreiber in einer Pressemitteilung betonen. Die Verdienstausfälle seien für den 7er Club existenzbedrohend, da Miete, Strom, Versicherungen und weitere laufende Kosten weiterhin beglichen werden müssten. Nun richtet der Club sich an seine Anhänger und bittet mit einer Spendenaktion um Hilfe, um die Zukunft des Veranstaltungshauses zu sichern. Bis jetzt sind dadurch bereits über 17 000 Euro zusammengekommen. „Jede noch so kleine Spende hilft uns, die aktuelle Situation zu überbrücken“, heißt es in der Pressemitteilung des Clubs. Spenden nimmt der 7er Club im Internet unter www.gofundme.com/rettet-den-7er entgegen.

