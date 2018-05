80 000 Euro Sachschaden

Anzeige

Ordentlich gekracht hat es gestern in der Innenstadt: Wie die Polizei mitteilte, sind an der Kreuzung zwischen den Quadraten L 9 und M 4a eine 46-jährige Frau in ihrem Opel und ein 22-jähriger Mann in einem Mercedes-Coupé zusammengestoßen. Die Frau war demnach aus Richtung der Planken zur Bismarckstraße unterwegs, während der Mann die L-Quadrate befuhr. Laut geltender Rechts-vor-links-Regelung hätte die Frau dem Mann eigentlich die Vorfahrt gewähren müssen, übersah das Auto jedoch und fuhr in die Kreuzung ein. Der Fahrer des Mercedes konnte nicht mehr bremsen, anscheinend war er zu schnell unterwegs.

Gegen Hauswand geschleudert

Die beiden Autos kollidierten heftig miteinander. Der Mercedes wurde gegen die Hauswand des ansässigen Polizeipräsidiums geschleudert, wobei ein Verteilerkasten sowie ein Verkehrsschild vollkommen beschädigt wurden. Auch der Opel bekam einiges ab: Er wurde um seine eigene Achse gedreht und gegen am Straßenrand geparkte Fahrzeuge geschleudert.

Die Fahrerin des Opels wurde bei der Kollision leicht verletzt. Der Fahrer des Mercedes wurde wie auch seine beiden Mitfahrer vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden, der bei dem Unfall entstand, ist beträchtlich: Die Polizei schätzt ihn auf etwa 80 000 Euro. Beide Unfallfahrer erwartet zudem eine Anzeige, da sie die Regeln des Straßenverkehrs missachtet haben. Für die weiteren Unfallermittlungen sucht die Polizei noch nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können. Sie werden gebeten, sich bei der Verkehrsunfallaufnahme-West, Telefon 0621/174-4045, zu melden. pol/cvs