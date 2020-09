81-Jährige in Gespräch verwickelt und in Wohnung eingebrochen

Mannheim.Unbekannte Täter haben am Montag in Mannheim bei einem Einbruch in der Wohnung einer 81-Jährigen mehrere hundert Euro erbeutet. Gewaltsam seien sie in die Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Hochuferstraße eingedrungen, teilte die Polizei mit. Daraufhin durchwühlten die Täter auf der Suche nach Wertgegenständen die ganze Wohnung.

Im Tatzeitraum wurde die 81-Jährige vor dem Anwesen von zwei Frauen für mehr als 20 Minuten in ein Gespräch verwickelt. Lediglich eine der Frauen konnte die Geschädigte beschreiben. Nach Polizeiangaben sei sie etwa 20 Jahre alt. Bei mittelblonden Haaren habe sie ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Sie sprach deutsch mit Akzent. Zum Tatzeitpunkt trug sie ein schwarzes Kleid und eine Handtasche.

Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0621/3301-0 bei der Polizei.

