81-Jährigen um 15 000 Euro geprellt

Mit einem „Enkeltrick“ ist ein 81-Jähriger aus Käfertal um 15 000 Euro gebracht worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, rief ein Unbekannter am vergangenen Freitag gegen 14 Uhr bei dem Mann an und gab sich als dessen Enkel aus. Er behauptete, für einen Autokauf dringend Geld zu benötigen. Seine Bank habe bereits geschlossen und der Fahrzeughändler wolle ihm den Wagen nicht mehr länger reservieren.

Der Senior erklärte sich daraufhin bereit, seinem angeblichen Enkel 15 000 Euro zu leihen. Dieser kündigte an, in Kürze einen Mitarbeiter des Autohauses vorbeizuschicken, der die Summe nach Nennung eines Kennwortes abholen sollte. Zudem bat er um die Kontonummer seines angeblichen Großvaters, um das Geld rücküberweisen zu können. Am Abend wolle er dann mit seinem neuen Auto vorbeikommen.

Verdächtiger etwa 30 Jahre alt

Darauf wartete der 81-Jährige vergeblich, nachdem er die 15 000 Euro ausgehändigt hatte. Schließlich kontaktierte er seine Tochter und den tatsächlichen Enkel und erkannte, was ihm geschehen war.

Der Unbekannte, der das Geld in Empfang nahm, soll etwa 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß und hellhäutig sein. Er habe volles dunkles Haar sowie einen Drei-Tage-Bart getragen. Gekleidet gewesen sei er mit dunkler Hose und grauem Shirt, zudem habe der Mann eine größere Umhängetasche dabei gehabt. Sein Deutsch wird als akzentfrei beschrieben. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0621/174 44 44.

Tipps zum Selbstschutz

Um sich vor Trickbetrügern zu schützen, gibt die Polizei folgenden Ratschläge:

„Seien Sie nicht zu vertrauensselig, hinterfragen Sie kritisch! Versichern Sie sich beispielsweise per Telefon rück, mit wem genau Sie es zu tun haben! Nutzen Sie dabei nur von Ihnen selbst erfasste Rufnummern, niemals die von Unbekannten per Telefon mitgeteilten Erreichbarkeiten!“

„Rufen Sie bereits bei kleinsten Zweifeln die Polizei!“

„Übergeben Sie niemals Geld an Unbekannte!“

„Nutzen Sie den ausführlichen Beratungsdienst des Polizeipräsidiums unter der Telefonnummer 0621/174 12 12.“ pol/sma

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.08.2018