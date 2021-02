Waldhof.Der seit heute Nacht in Mannheim-Waldhof vermisste 81-Jährige wurde nun in einem Hauseingang im Speckweg wohlbehalten angetroffen. Nach medizinischer Versorgung wurde er nach Auskunft der Polizei wieder in die Obhut des Seniorenzentrums gegeben.

Der Mann war um 1 Uhr nachts als vermisst gemeldet worden. Die Polizei hatte den Senior unter anderem mit einem Hubschrauber gesucht.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.02.2021