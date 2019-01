81 Talente erreichen das Landesfinale

Als der letzte Ton verklungen ist, dürfen sich die 14-jährige Pianistin Emily Isinger und die zwei Jahre ältere Klarinettistin Antonia Mangold nicht nur über Applaus des Publikums im Börsensaal der Mannheimer Musikschule freuen. Die Jurymitglieder des 56. Regionalwettbewerbs von „Jugend musiziert“ werten das Vorspielen der beiden außerdem mit 25 Punkten – das bedeutet für die jungen Musikerinnen: erster Preis. Und: Sie nehmen am Landeswettbewerb teil, der von 3. bis 7. April in Schorndorf und Partnergemeinden sowie von 5. bis 7. April in Renningen – beide Orte liegen bei Stuttgart – ausgerichtet wird.

Ausgeschrieben war der „Jugend musiziert“-Regionalwettbewerb in diesem Jahr für die Solokategorien Streichinstrumente und Gesang (Pop) sowie die Ensemblekategorien Duo Klavier und Blasinstrument, Vokalensemble, Zupfensemble und Besondere Besetzung „Alte Musik“. 140 junge Talente aus Mannheim und dem westlichen Rhein-Neckar-Kreis nehmen an den dreitägigen Wertungsspielen teil. Ohne Auszeichnung geht niemand von ihnen nach Hause.

Jüngste sind sechs Jahre alt

„Zusammenfassend kann man sagen, wir hatten eine deutliche Steigerung der Qualität“, zeigt sich Thomas Zelt erfreut, der den Mannheimer Wettbewerb seit fast 25 Jahren organisiert. Auch die Teilnehmerzahl sei stabil geblieben. Zum 15. November hatte der Regionalwettbewerb 170 Anmeldungen verzeichnet – von den Angemeldeten hatten indes viele krankheitsbedingt absagen müssen, außerdem hatte es einige Fremdwertungen außer Haus gegeben, so die Organisatoren.

Die jüngsten Teilnehmer der Altersgruppe Ia sind sechs Jahre alt, die ältesten der Altersgruppe VI (Gesangswertung) zwischen 1992 und 1997 geboren. „Das ist auf alle Fälle auch ein Teil der musikalischen Ausbildung am Instrument“, sagt Björn Strangmann, Leiter der Mannheimer Musikschule.

„Es ist ein familiärer Wettbewerb mit hohem pädagogischem Anspruch“, bei dem jeder etwas lernen soll. Vor allen Dingen: „Wir werten hier ja nicht in Rangfolgen“, führt Strangmann weiter aus. „Es gibt keinen ersten, zweiten oder dritten Platz, sondern es gibt erste, zweite und dritte Preise.“ Sind viele gut, gibt es viele erste Preise. „Und das macht diesen Wettbewerb so pädagogisch.“ In den Jurys sitzen erfahrene Musiklehrer und Berufsmusiker, die teilweise bereits seit Jahrzehnten ihrer Aufgabe bei dem Wettbewerb nachkommen.

Im Vorfeld gebe es verstärkten Unterricht und viele zusätzliche Übungsstunden, berichtet Thomas Zelt. „Da kann ich als Schulleiter den Kolleginnen und Kollegen nur aufs Äußerste danken“, würdigt Strangmann das Engagement und die Einsatzbereitschaft der Pädagogen: „Die Schüler gehen sehr gut vorbereitet zu so einem Wettbewerb.“ Auch für die Lehrer bedeute „Jugend musiziert“ eine Herausforderung und viel Arbeit, so Zelt. „Aber es kommt auch wieder viel zurück. Dann ist jeder mit Herzblut dabei“, bekräftigt der Organisator.

„Es ist ein schönes Gefühl, da man hier eine sehr vertraute Atmosphäre hat“, meint Antonia Mangold nach ihrem Wertungsspiel mit Emily Isinger in der Kategorie Duo und Holzblasinstrument. Sie hat bereits mehrmals an „Jugend musiziert“ teilgenommen, aber nun zum ersten Mal mit der 14-Jährigen zusammen gespielt. Eigentlich ist ihr Hauptinstrument das Klavier, berichtet die 16-jährige Mannheimer Musikschülerin – daran übt sie, seit sie fünf Jahre alt ist. Mit der Klarinette hat sie im Alter von elf Jahren begonnen.

„Bin auf jeden Fall nervös“

Emily Isinger hat bereits im Alter von sieben Jahren an ihrem ersten „Jugend musiziert“-Wettbewerb teilgenommen. „Ja, ich bin davor auf jeden Fall auch nervös“, bekennt die 14-Jährige. „An Anfang ist es schwierig, reinzukommen – aber zum Ende hin macht es dann doch immer Spaß.“ Sie wird ebenfalls an der Musikschule unterrichtet, wo sie im Alter von vier Jahren mit dem Klavierspielen begann.

Spaß habe es auch ihr gemacht, bestätigt Evelina Thormaehlen die der Jury – am Flügel von Klavierlehrerin Zhana Minasyan begleitet – auf der Violine vorspielte. Trotzdem: „Danach war ich erleichtert“, lacht die Zwölfjährige und erklärt: „Ich konzentriere mich auf die Stücke, auf die Musik.“ In den Weihnachtsferien habe sie sehr intensiv geübt, erzählt sie. Scheinbar hat sich das ausgezahlt: Mit 21 Punkten und einem ersten Preis wird die Leistung der jungen Violinistin von den Juroren honoriert. red/lok

