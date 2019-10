82 Falschparker festgestellt

Bei einer Schwerpunktkontrolle in Sandhofen ist die Polizei auf 82 Falschparker gestoßen. Meist wurde im absoluten Halteverbot geparkt. Aber auch 18 Eckenparker und 17 Gehwegparker beanstandeten die Beamten am Freitag in der Zeit zwischen 7 Uhr und 9.30 Uhr sowie in den frühen Abendstunden. Zudem stellte die Polizei nach Angaben vom Samstag bei Geschwindigkeitskontrollen in der Groß-Gerauer Straße vier Verstöße fest. Insgesamt 235 Fahrzeuge wurden kontrolliert. Ein Autofahrer fiel auf, der unter dem Einfluss von Drogen stand und sich nun strafrechtlich verantworten muss.

Die Polizei bewertet das Ergebnis des Einsatzes positiv. Mit weiteren Kontrollen, nicht nur im Mannheimer Norden, sei zu rechnen. „Das Ziel der Maßnahmen war es, gezielt gegen Straftaten sowie gegen Ordnungsstörungen im öffentlichen Raum vorzugehen“, verdeutlicht Polizeipräsident Andreas Stenger die Strategie der Aktion. pol/lor

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.10.2019