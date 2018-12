82-Jährige um sechsstelligen Betrag betrogen

Mannheim.Eine 82-jährige Seniorin aus der Mannheimer Oststadt ist am Montagnachmittag Opfer falscher Polizeibeamter geworden. Die Frau wurde um einen Betrag im sechsstelligen Bereich betrogen.

Wie die Polizei mitteilte, ließen sich die Täter Zeit und gingen besonders sorgfältig und bedacht vor. Bereits am Sonntag gegen 11 Uhr erhielt die Seniorin einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Er gab vor, eine osteuropäische Einbrecherbande dingfest gemacht zu haben. Während des Telefonats gewann der Unbekannte wichtige Erkenntnisse, unter anderem, dass die Frau ein Bankschließfach habe. Die Rentnerin wurde noch am gleichen Tag und auch am Montag mehrfach angerufen.

Am Montag gegen 11 Uhr ging die Frau schließlich zur Bank, räumte ihr Schließfach und nahm den Inhalt mit nach Hause. Dort wurde sie erneut von einem falschen Polizisten kontaktiert. Im Laufe dieses Gesprächs wurde der Rentnerin mitgeteilt, dass gegen 14 Uhr eine Frau vorbeikomme, die die Wertsachen abhole.

Gegen 14 Uhr sei eine wortkarge, etwa 20 bis 30 Jahre alte, 1,70 Meter große Frau mit braunem Haar erschienen, habe die Wertgegenstände entgegengenommen und sei verschwunden, teilte die Polizei mit. Noch bis 17 Uhr habe die Seniorin weitere Anrufe von den Betrügern erhalten, bevor sie sich der Polizei offenbarte.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor Betrügern (siehe Infobox).