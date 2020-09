82-Jähriger stirbt nach Unfall

Der 82-jährige Fahrradfahrer, der am Freitagmittag bei einem Verkehrsunfall in Mannheim verletzt wurde (wir berichteten), ist an den Folgen des Unfalls gestorben. Wie die Polizei mitteilte, wurde er nach medizinischer Erstversorgung in eine Klinik eingeliefert, wo er gegen 15 Uhr seinen Verletzungen erlag. Der 82-Jährige war gegen 11.35 Uhr in der Innenstadt auf Höhe des Quadrates G 1 am Marktplatz auf dem Radweg unterwegs gewesen, als er laut Polizei plötzlich nach links auf die Fahrbahn steuerte und vom Pkw eines 79-Jährigen erfasst wurde. Zeugen bittet die Polizei, sich unter 0621/1 74-42 22 zu melden. pol/kpl

