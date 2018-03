85-Jährige von Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt

Anzeige

Mannheim.Eine 85-jährige Frau ist am Samstagvormittag an der Haltestelle Carl-Benz-Straße in Mannheim-Neckarstadt von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Die Seniorin überquerte mit ihrem Rollator gegen 10.40 Uhr die Schienen und wurde dabei von einer einfahrenden Bahn erfasst und einige Meter mitgeschleift, teilte die Polizei mit.

Um die Mittagszeit erlag die Frau in einem Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Die Waldhofstraße war für die Unfallaufnahme zwischen 11 und 11.30 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt zum Unfallhergang. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621 174 4045 zu melden. (pol/onja/kris)