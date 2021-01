86-Jähriger von Straßenbahn erfasst - Breite Straße nach Unfallaufnahme wieder frei

Ein Mann ist kurz vor 11 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle "Marktplatz" auf die Gleise gelaufen und wurde dabei von einer Straßenbahn erfasst, teilte die Polizei mit. (Symbolbild) © dpa

Mannheim.Ein 86-jähriger Fußgänger ist am Dienstagvormittag in der Breiten Straße in Mannheim von einer Straßenbahn erfasst worden. Er ging kurz vor 11 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle "Marktplatz" auf die Gleise, dabei übersah er die gerade anfahrende Straßenbahn und wurde von dieser erfasst, wie die Polizei mitteilte. Der Mann stürzte zu Boden und zog sich Verletzungen zu.

Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Über seinen Gesundheitszustand lagen der Polizei zunächst keine näheren Informationen vor. Während der Unfallaufnahme war der Straßenbahnverkehr in der Breiten Straße von 11 Uhr bis etwa 11.30 Uhr unterbrochen.

