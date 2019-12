87 Prozent der Aussteller mit Einnahmen zufrieden

Mit einem deutlich besseren Ergebnis als im Vorjahr ist der Mannheimer Weihnachtsmarkt am Wasserturm am 23. Dezember zu Ende gegangen. Das hat die Stadt Mannheim in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Demnach sollen 87 Prozent der Aussteller mit ihren Ergebnissen sehr zufrieden und zufrieden (Vorjahr: 68 Prozent) sein. Das ergab eine schriftliche Umfrage, an der weit mehr als die Hälfte der Aussteller teilnahm.

Gäste aus Schweiz und Frankreich

71 Prozent der Anbieter sehen ihre Erwartungen erfüllt (Vorjahr: 61 Prozent). Bessere oder gleich gute Geschäfte wie 2018 machten 75 Prozent der langjährigen Aussteller (Vorjahr: 58 Prozent). Ein knappes Viertel der Händler war in diesem Jahr zum ersten Mal dabei. Die Kunden entdeckten in den rund 200 Hütten Neuheiten und Sammlerstücke. Einzelne von ihnen kamen auch, um ihre in die Jahre gekommenen Lichterbögen reparieren zu lassen. Unter den Reisegruppen aus dem In- und Ausland wurden zahlreiche Schweizer und Franzosen gesichtet sowie vermehrt auch Russen und Asiaten, die durch die engen Gassen der Weihnachtsstände flanierten.

Die Händler gaben auch an, sich über das schöne Ambiente auf dem Weihnachtsmarkt und über ein freundliches Publikum gefreut zu haben. Positiv aufgenommen wurden laut Stadt auch die neue Bühne und die farbige Illumination der Bäume. Gelobt hätten die Händler auch die gemeinsame überregionale Weihnachtskampagne, die gemeinsam mit Einzelhandel und Stadtmarketing organisiert worden war.

Im nächsten Jahr wieder dabei

Ebenfalls gestiegen sei der Anteil der Aussteller, die im nächsten Jahr wieder beim Mannheimer Weihnachtsmarkt rund um den Wasserturm dabei sein möchten: 82 Prozent sind laut der städtischen Umfrage dazu schon jetzt entschlossen – im Vergleich zu zwei Dritteln im langjährigen Durchschnitt.

Der nächste Mannheimer Weihnachtsmarkt am Wasserturm findet vom 23. November bis zum 23. Dezember 2020 statt.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.12.2019