88-Jährige bestohlen

Mit einer Lügengeschichte haben Betrüger einer 88-Jährigen auf der Vogelstang mehr als 10 000 Euro abgenommen. Wie die Polizei gestern mitteilte, war die Seniorin am Mittwoch vor dem Heim in der Weimarer Straße, in dem sie wohnt, von einem Unbekannten angesprochen worden. Er gaukelte ihr der Polizei zufolge glaubhaft vor, dass die Computer aller Banken „verrückt“ spielen würden und es besser sei, sein Geld abzuheben. Die Frau holte ihre Sparbücher, ging zu zwei Banken und holte sich ihr Geld, das sie in einer Stofftasche verstaute und damit ins Heim zurückging. Auf dem Flur begegnete sie einem zweiten Unbekannten, der sich als Mitarbeiter des Bürgervereins ausgab. Er ging mit ihr ins Zimmer, schnappte sich die Tasche und flüchtete. Die Seniorin vertraute sich sofort der Heimleitung an, die die Polizei verständigte. Eine Fahndung nach den beiden Männern blieb allerdings erfolglos.

Der erste Mann war 60 bis 65 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß und korpulent. Er trug dunkle Kleidung. Der zweite Mann war ähnlich alt und ähnlich groß, aber von normaler Statur. Er trug eine Brille, eine dunkle Hose und eine helle Windjacke. Hinweise an das Revier Käfertal, Telefon 0621/71 84 90. imo/pol

Freitag, 26.10.2018