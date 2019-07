88,50 Euro für das Klima

Fridays for Future“ sorgt für Diskussionen. Ist es gerechtfertigt, dass Schüler mit Konsequenzen rechnen müssen, wenn sie der Schule fernbleiben? Ist es in Ordnung, wenn sie das fürs Klima und ihre Zukunft tun? Was wiegt mehr: politisches Engagement oder die gesetzliche Schulpflicht?

Theoretisch ist es die logische Konsequenz, dass die streikenden Schüler Bußgelder verhängt bekommen. Die Schulpflicht ist Gesetz. 88,50 Euro – so hoch ist der zu zahlende Betrag. Im Vergleich zu dem, wofür die Schüler demonstrieren, wirkt das recht wenig. Dass die Direktorin diesen Schritt nun aber tatsächlich geht, das ist das Gewichtige an der Situation. Moralisch vertretbar ist das keineswegs. Dass die Schüler in solcher Härte bestraft werden, geht zu weit. Sie kämpfen schließlich für ihre Zukunft. Die politisch Engagierten werden jetzt tatsächlich von einer Behörde bestraft. Vorher waren es pädagogische Konsequenzen.

Die Schüler haben nun zwei Möglichkeiten: einen Rückzieher machen und freitags geregelt in den Unterricht gehen. Oder sie nutzen diese Strafe als Argumentationsgrundlage. Nehmen die Märtyrer-Rolle ein. Und sagen: „Diese 88,50 Euro zahlen wir gern, wenn das der Preis für unsere Zukunft ist.“ Ewig kann das aber so nicht weitergehen. Hier ist die Politik am Zug. Den Schulen freie Hand zu lassen, ist auf Dauer nicht mehr vertretbar. Es braucht einheitliche Regeln. Und die sollten im Idealfall die Schüler unterstützen.

