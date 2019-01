89-Jährige betrogen

Erneut ist eine Seniorin Opfer von Trickbetrügern geworden. Eine Unbekannte klingelte am Montagvormittag gegen 11 Uhr an der Wohnungstür der 89-Jährigen in der Rheindammstraße auf dem Lindenhof und gab vor, von einem ambulanten Pflegedienst zu sein, teilte die Polizei gestern mit. Als die Frau die Seniorin in deren Küche ablenkte, betrat eine Komplizin unbemerkt die Wohnung und durchsuchte das Wohnzimmer. Anschließend gesellte sie sich zu den beiden Frauen in der Küche und stellte sich als Schwester der Unbekannten vor. Kurz darauf verließen die Betrügerinnen die Wohnung. Die 89-Jährige stellte erst danach fest, dass ein Schrank im Wohnzimmer durchwühlt und aus der Geldbörse Bargeld entwendet worden war.

Deutsch ohne Akzent

Beide Täterinnen wurden als 25 bis 30 Jahre alt, 1,65 Meter groß und mit gepflegtem Äußeren beschrieben. Eine der Frauen soll schlank gewesen sein und mittellange schwarze Haare haben. Bekleidet sei sie mit einem dunklen Mantel und einem bunten Schal gewesen. Ihre Komplizin soll einen dunklen Teint haben, etwas mollig sein und ebenfalls mittellange dunkle Haare haben. Beide sprachen Deutsch ohne Akzent. Jetzt sucht die Polizei Zeugen: 0621/83 39 70. pol/lok

