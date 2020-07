90 000 Euro für Studenten in Finanznot

Absolventen, Förderer und Mannheimer Bürger haben 160 000 Euro für Studierende in Not und den Ausbau der technischen Ausstattung an der Uni Mannheim gespendet. Mit einem „Corona-Fonds“ will die Stiftung Universität Mannheim nach eigenen Angaben nun 111 Studierende mit insgesamt etwa 90 000 Euro unterstützen. Dies geschehe nach dem Willen der Spender und bedeute, dass die jungen Frauen und Männer eine Einmalhilfe über 800 Euro erhalten.

„Wir sind sehr dankbar für die vielen Spenden, die wir erhalten haben“, wird Sabrina Scherbarth, die Geschäftsführerin der Stiftung, in der entsprechenden Mitteilung zitiert. Demnach haben aufgrund der Corona-Pandemie viele Studierende ihre Nebenjobs verloren und befinden sich in akuter finanzieller Not. Um sie zu unterstützen, hatte die Stiftung schon im April begonnen, Spenden für den Corona-Fonds zu sammeln. „Für uns hat oberste Priorität, dass alle unsere Studierenden die Corona-Krise unbeschadet überstehen und ihr Studium wie geplant abschließen können“, bekräftigte Thomas Puhl, der Rektor der Universität Mannheim.

Auch soll Geld aus dem Fonds in den Ausbau der digitalen Lehre fließen. Obwohl der Uni die Umstellung auf Online-Lehre gut gelungen sei, bedürfe es weiterer Investitionen für die technische Ausstattung, „um hochwertigen Online-Unterricht in einer bisher nicht da gewesenen Breite anbieten zu können.“

