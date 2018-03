„Ägypten“-Führung für Senioren

Anzeige

In der Reihe „Kulturschmaus am Nachmittag“, die Senioren ein spannendes Programm aus Kunst, Wissenschaft und Geschichte bietet, laden die Reiss-Engelhorn-Museen am Mittwoch, 28. Februar, zu einer Führung durch die beliebte Ausstellung „Ägypten – Land der Unsterblichkeit“ ein. Gemeinsam mit der Kuratorin Gabriele Pieke gehen die Teilnehmer auf eine faszinierende Reise ins Land der Pharaonen. Sie lernen den Alltag an den fruchtbaren Ufern des Nils, den aufwendigen Totenkult und die weit verzweigte Götterwelt kennen. Die Ausstellung vereint außergewöhnlichen Exponate und aufwendige Inszenierungen. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr an der Kasse im Museum Weltkulturen D 5. Die Teilnahmegebühr beträgt 5,50 Euro, ermäßigt 4,50 Euro. Um Anmeldung unter Telefon 0621/293 31 50 wird gebeten. Die Veranstaltungen der Reihe „Kulturschmaus am Nachmittag“ klingen bei Kaffee und Kuchen aus. pwr