Änderungen erforderlich

Es ist ein Armutszeugnis, dass viele Ausflüge, Studienreisen und Klassenfahrten nur stattfinden können, weil Lehrer entweder auf eine Erstattung der Reisekosten verzichten – oder Reiseanbieter, Jugendherbergen und Hotels Betreuern und Aufsichtspersonen ihr Angebot kostenfrei zur Verfügung stellen. Groß ist dabei die Verunsicherung bei den Verantwortlichen, man könne sich dadurch der unerlaubten Vorteilsnahme schuldig machen. Das muss, nein, das darf nicht sein.

In der freien Wirtschaft ist es selbstverständlich, dass Arbeitnehmer ihre Dienstreisen bezahlt bekommen, wieso sollte dies bei Lehrern anders sein? Zumal es in Schulen ja wohl auch völlig normal ist, bei Fortbildungsmaßnahmen die gesamten Kosten für Anreise und Unterbringung zu übernehmen. Reicht es nicht aus, dass Reisen bereits überwiegend in der Freizeit der Lehrer stattfinden müssen und diese dafür keinen Ausgleich bekommen?

Wieso macht man sich abhängig von den Vergünstigungen der Tourismusbranche und dem Wohlwollen der Reiseanbieter? Sollen Schüler nicht die interessantesten Orte und dort die wichtigsten Sehenswürdigkeiten besuchen können – unabhängig von etwaigen Rabatten? Hier sind definitiv Änderungen nötig – und das möglichst schnell. Schließlich müssen die meisten Reisen bereits ein Jahr im Voraus gebucht werden. Die Zeit drängt.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 13.11.2018