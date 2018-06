Anzeige

Die Rhein-Neckar Verkehrsgesellschaft (RNV) kündigt zum Fahrplanwechsel am 10. Juni Veränderungen im Busverkehr an. In Mannheim ergeben sich keine grundsätzlichen Änderungen bei den Stadtbahnen, informierte die RNV gestern.

In Friedrichsfeld, Seckenheim und Rheinau sowie in Neu-Edingen wird das Busliniennetz grundlegend neu geordnet. Hintergrund ist laut RNV die bessere Erschließung in Seckenheim und im Gewerbegebiet Friedrichsfeld sowie die Entlastung der Bussteige Seckenheim Rathaus.

Ausgewählte Veränderungen: