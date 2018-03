Ärger um Jagdreviere

Anzeige

Die acht innerstädtischen Jagdbögen sind neu verpachtet worden. Sie vergibt die Jagdgenossenschaft, der alle Wald- und Feldbesitzer – darunter die Stadt – angehören, immer für jeweils neun Jahre. Diesmal werden laut Baudezernat sowohl Verträge mit bisherigen als auch mit neuen Pächtern geschlossen. Dazu soll nach unbestätigten Informationen auch der Rheinauer Heinrich Koch gehören, der Leiter des Bundeswehr-Verbindungskommandos. Er hatte zuvor „Erbhöfe“ bei der Vergabe kritisiert und den „MM“ eingeschaltet (wir berichteten). Auf Anfrage zeigte sich Koch gestern überrascht: „Ich habe noch nichts von der Jagdgenossenschaft gehört.“ Das Gremium hatte am Mittwoch getagt.

Ein anderer Bewerber, der Tiertransporteur Steven Foerster, wusste gestern schon inoffiziell, dass er nicht zum Zuge gekommen sei. Im Gespräch mit dem „MM“ kündigte er rechtliche Schritte wegen Vergabefehlern an, es habe keine öffentliche Ausschreibung gegeben. Zudem übernehme er keine Tiertransporte mehr für die Stadt, „weil ich mich Anfeindungen aus der Jägerschaft ausgesetzt sehe“. Seit 2004 fängt er Wildtiere in Not ein und päppelt sie zum Teil auf seinem Gelände im Rheinauer Hafen auf. Nach eigenen Angaben transportierte Foerster im vergangenen halben Jahr im Schnitt pro Tag ein Tier für die Stadt. Im Ordnungsdezernat hieß es dazu nur, Vertragspartner sei der Mannheimer Tierschutzverein. Von dort war keine Stellungnahme mehr erhältlich.

Foerster jagte bisher vor allem in dem südlichen Bogen, für den sich Koch bewarb. Dem warf er „Pseudo-Anschuldigungen“ vor, weil Koch in diesem Revier Versäumnisse beklagt hatte. Foerster wollte einen zentraleren Jagdbogen pachten. Der gehe nun an einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes, kritisierte er. sma