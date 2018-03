Ärzte holen sich Ideen bei den Kängurus

Anzeige

Mannheim.Wo sonst Medizinstudenten und Ärzte lernen, dürfen nun wieder kleine Nachwuchsforscher zwischen sieben und 13 Jahren Platz nehmen: Die Türen des Großen Hörsaals der Universitätsmedizin Mannheim öffnen sich am Samstag, 7. April, für die Kinder-Uni. Und die „gibt es schon seit zwölf Jahren“, sagt Rüdiger Adam, Oberarzt an der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. Die Kinder-Uni ist ein Kooperationsprojekt der Universitätsmedizin Mannheim (UMM) und des „Mannheimer Morgen“. Seit dem Start im Jahr 2006 füllen neugierige, kleine Zuhörer immer wieder den Hörsaal mit seinen rund 150 Plätzen. Und mit denen kennt sich Adam, der die Veranstaltung moderiert, gut aus: „Ganz viele Kinder kommen jedes Jahr wieder zu uns. Das freut uns sehr und spornt uns an, immer wieder interessante Themen zu finden.“ Zudem sind die Vorlesungen stets interaktiv gestaltet: „Unsere Dozenten bringen immer etwas zum Anschauen oder Anfassen mit“, erzählt Dirk Schuhmann, Pressesprecher am Universitätsklinikum.

Großer Wissensdurst

Kinder-Uni Medizin Das sind die Themen der Kinder-Uni Medizin am Samstag, 7. April , in der Universitätsmedizin Mannheim, Hörsaal 1, Theodor-Kutzer-Ufer 1-3:

, in der Universitätsmedizin Mannheim, Hörsaal 1, Theodor-Kutzer-Ufer 1-3: Mumien: Wilfried Rosendahl, Direktor der Reiss-Engelhorn-Museen, spricht über längst verstorbene Tiere oder Menschen, die noch mit Haut und Haaren erhalten sind.

Wilfried Rosendahl, Direktor der Reiss-Engelhorn-Museen, spricht über längst verstorbene Tiere oder Menschen, die noch mit Haut und Haaren erhalten sind. „Känguru-Pflege“: Thomas Schaible, Direktor der Klinik für Neugeborenenmedizin, zeigt, wie Babys, die zu früh geboren wurden, dank moderner Medizin in ihrer Entwicklung gefördert werden können.

Thomas Schaible, Direktor der Klinik für Neugeborenenmedizin, zeigt, wie Babys, die zu früh geboren wurden, dank moderner Medizin in ihrer Entwicklung gefördert werden können. Der erste Block mit zwei Vorlesungen dauert von 10 bis 12 Uhr, die Wiederholung von 14 bis 16 Uhr.

dauert von 10 bis 12 Uhr, die Wiederholung von 14 bis 16 Uhr. Eintrittskarten für die Kinder-Uni Medizin kosten zwei Euro pro Kind und gelten für einen der Veranstaltungsblöcke mit zwei Vorlesungen.

pro Kind und gelten für einen der Veranstaltungsblöcke mit zwei Vorlesungen. Die Karten gibt es in den Kundenforen des „Mannheimer Morgen“ und online bei www.reservix.de

und online bei www.reservix.de Mehr Informationen unter www.kinder-uni-medizin.de

Dieses Jahr können die jungen Studenten einen Brutkasten und eine spezielle Matratze erleben, die bei der „Känguru-Pflege“ zum Einsatz kommt, wie Schuhmann erklärt: „Känguru-Babys werden sehr klein geboren und dann von der Mutter im Beutel herumgetragen. Ärzte haben sich diese Idee abgeschaut und nutzen sie für Frühgeborene im Krankenhaus.“ Dabei gibt es einige Tricks, die in der Vorlesung von Thomas Schaible, Direktor der Klinik für Neugeborenenmedizin, vorgestellt werden. „Und ich bin gespannt, ob Professor Schaible es tatsächlich schafft, auch noch ein echtes Baby mit seiner Mutter in die Vorlesung mitzubringen“, sagt Adam. „Babys sind immer ein großes Thema für Kinder, gerade auch durch ihre Erfahrungen mit kleineren Geschwistern oder Verwandten“, sagt Schuhmann. Und so soll das sein bei der Kinder-Uni: Die Themen sind nah dran an der Welt der Kinder, sollen in den Vorlesungen noch greifbarer für sie werden. Für interessantes Anschauungsmaterial sorgt auch Wilfried Rosendahl, Direktor der Reiss-Engelhorn-Museen: Der Mumien-Experte hat die erhaltenen Körper in einem Computertomografen der UMM durchleuchtet. Den jungen Zuhörern erzählt er, was er dabei über ihr früheres Leben herausgefunden hat. Da wäre wohl so mancher Erwachsene gerne dabei. Doch damit sich die jungen Studenten auf die Einblicke in neue Wissenswelten konzentriert einlassen können, sind sie im Hörsaal ganz unter sich. Eltern sollen draußen vor der Tür bleiben.

Eine Kinder-Uni kommt natürlich nicht ohne große Fragerunde aus. „Bisher konnten unsere Dozenten noch alle Fragen beantworten“, sagt Schuhmann. „Auch wenn sie ihre Erklär-Fähigkeiten manchmal ziemlich herausfordern.“ Auch Adam erzählt: „Wir hatten in den letzten Jahren immer eine lebhafte Diskussion zwischen den Kindern und den Dozenten.“ Bei so viel jungem Wissensdurst wird die Kinder-Uni wohl auch für die gestandenen Experten eine Herausforderung. Doch genau darum geht es: Die kleinen Studenten sollen ihren eigenen Körper besser kennenlernen und erleben, wie neues Wissen entsteht: „Wir wollen Kinder für Medizin und Forschung begeistern“, sagt Schuhmann.